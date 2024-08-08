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فيديو - مطار بن غوريون في تل أبيب يخلو من المسافرين

مطار بن غوريون في تل أبيب يخلو من المسافرين
مطار بن غوريون في تل أبيب يخلو من المسافرين




 

الخميس، 08-08-2024 11:11 ص

الوكيل الإخباري-   أدى الرد الإيراني المرتقب على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى توقف حركة المسافرين في مطار بن غوريون بعد إلغاء معظم شركات الطيران العالمية رحلاتها من وإلى إسرائيل بسبب التصعيد الأخير.


وأظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مطار بن غوريون في تل أبيب وهو خالٍ من حركة المسافرين وحتى من العاملين في المطار.


وارتفعت حدة التوتر في المنطقة في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران يوم الأربعاء، بعد يوم من غارة إسرائيلية في بيروت أودت بحياة فؤاد شكر، القائد العسكري الكبير في جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران.


وتتصاعد المخاوف من أن يتحول التصعيد بين إيران وإسرائيل إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط.

 

 

سكاي نيوز عربية

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