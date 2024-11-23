فيديو.. 4 صواريخ ثقيلة تخلف 4 شهداء و23 مصابا وسط بيروت

الوكيل الإخباري- استشهد أربعة أشخاص وأصيب 23 آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيًا في منطقة البسطة وسط بيروت، وفقًا لوسائل إعلام ومصادر طبية لبنانية، فجر اليوم السبت.

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تأتي هذه الغارة ضمن حملة عسكرية مكثفة تشنها إسرائيل على جماعة حزب الله اللبنانية.



وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الهجوم أسفر عن استشهاد أربعة أشخاص وإصابة 23 حتى الآن، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ والبحث تحت الأنقاض.



وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت مبنى سكنيًا مكونًا من ثمانية طوابق في شارع المأمون بمنطقة البسطة بخمسة صواريخ ثقيلة، ما تسبب في دمار كبير.



من جهتها، أشارت مراسلة سكاي نيوز عربية إلى أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت صواريخ ثقيلة أخرى على شارع فتح الله في منطقة البسطة الفوقا، مما زاد من حجم الدمار في المنطقة المكتظة بالسكان.

تقارير متضاربة

وأشارت مصادر أمنية إلى سقوط 4 صواريخ على الأقل على وسط بيروت، وذلك في هجوم جوي فجر السبت.





وفيما تحدثت تقارير عن احتمال وقوع عملية اغتيال خلال الغارة، لم تتأكد صحة هذه الادعاءات بعد.





هذه الغارة تأتي بعد سلسلة هجمات سابقة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ومحيطها، حيث وجه الجيش الإسرائيلي تحذيرات للسكان لإخلاء المباني في مناطق مكتظة بالسكان قبل تنفيذ الضربات.



وليست هذه المرة الأولى التي تطال فيها الغارات الإسرائيلية العاصمة اللبنانية؛ فقد شهد الأسبوع الماضي قصفًا استهدف منطقة مار إلياس، وقبلها منطقة رأس النبع، حيث اغتيل المسؤول الإعلامي في حزب الله، محمد عفيف.