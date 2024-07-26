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فيديو- 5 اصابات باندلاع حريق في القاهرة فجر الجمعة

علم مصر
علم مصر
الجمعة، 26-07-2024 12:03 م

 

الوكيل الإخباري-  أصيب 5 أشخاص باختناق جراء استنشاق دخان كثيف ناتج عن حريق اندلع في عقارين بحي الموسكي في القاهرة فجر اليوم الجمعة.


وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتمت عملية الإطفاء باستخدام 12 سيارة إطفاء.
وقرر محافظ القاهرة إبراهيم صابر تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارين اللذين نشب فيهما الحريق والعقارات المجاورة لهما لبيان مدى تأثرها بالحادث.


وأسفرت جهود الحماية المدنية عن السيطرة على الحريق، فيما أجرت فرق من النيابة العامة والبحث الجنائي معاينة للمكان للوقوف على أسباب الحادث.


وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغاً بنشوب حريق في عقار رقم 1 شارع الجوهري بحي الموسكي بوسط القاهرة، والمكون من دور أرضي ودورين، حوائط حاملة وسقوف خشبية، ويستخدم كمخازن للملابس.


وبحسب المعلومات، فقد بدأ الحريق في الدور الأرضي، حيث مخزن الملابس، وامتد إلى باقي العقار بالكامل، مما نتج عنه سقوط سقفي الدورين الأول والثاني على الدور الأرضي وجزء من الواجهة.
كما امتد الحريق إلى العقار المجاور له الواقع في 4 شارع العسيلي، والمكون من 4 طوابق ويستخدم كمخزن للملابس.

 

 

سكاي نيوز عربية

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