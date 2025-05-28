فيديو .. 5 مصابين في إطلاق نار داخل مركز تسوق بولاية أميركية

وقال فيرناندو سبانيولو، قائد شرطة ووتر بوري، إن عناصر الشرطة استجابوا لبلاغ عن شجار وقع في مركز "براس ميل" التجاري مساء.
وأضاف أن جميع المصابين يتلقون العلاج في مستشفيات محلية، من دون أن يفصح عن مدى خطورة الإصابات.
وأوضح سبانيولو أن الشرطة تعتقد أن مطلق النار، الذي كان يحمل مسدساً شبه آلي، كان يعرف الضحايا، وأن الحادث نجم عن خلاف تطوّر سريعاً إلى إطلاق نار.
وأشار إلى أن الشرطة لم تُلقِ القبض على أي شخص حتى الآن، لكنها تعتقد أنه لا يوجد تهديد إضافي.
وقال سبانيولو خلال مؤتمر صحفي أمام المركز التجاري: "لا نعتقد أن ما حدث كان عملاً عنيفاً عشوائياً".
NEW: Video shows shooting victim at Brass Mill Center in Waterbury, Conn. after reported altercation broke out.— Breaking911 (@Breaking911) May 27, 2025
Police are searching for the shooter(s). pic.twitter.com/XSiWJEnuIh
سكاي نيوز
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