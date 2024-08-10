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فيضانات النيجر تودي بحياة 94 شخصًا وتشرد الآلاف

من فيضانات النيجر
من فيضانات النيجر




 

السبت، 10-08-2024 03:20 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزيرة العمل الإنساني وإدارة الكوارث في النيجر، أيسا لاوان واندارما، أن الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة منذ يونيو أسفرت عن وفاة 94 شخصًا، وتسببت في تشريد أكثر من 137 ألف شخص.

وبحسب وكالة أنباء عموم أفريقيا، أوضحت السلطات أن 44 من الضحايا لقوا حتفهم غرقًا، بينما توفي 50 آخرون جراء انهيار منازلهم.

وأصيب 93 شخصًا بجروح، وتضررت العاصمة نيامي، التي كانت بمنأى عن الأضرار حتى الآن، حيث سقط ما لا يقل عن أربعة قتلى وأصيب العديد من الجرحى.

ودمرت الفيضانات أكثر من 15 ألف منزل، وألحقت أضرارًا بحوالي 40 قاعة دراسية، وتسببت بنفوق 15.472 رأسًا من الماشية.

وأشارت شركة الكهرباء النيجيرية "نيجيليك" إلى انقطاع الكهرباء كإجراء احترازي بسبب غمر المياه لمحطات الكهرباء.

ويُذكر أن موسم الأمطار في النيجر يستمر من يونيو إلى سبتمبر، وغالبًا ما يتسبب في خسائر فادحة، حيث أسفرت أمطار عام 2022 عن مقتل 195 شخصًا وتشريد 400 ألف آخرين.
gnews

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