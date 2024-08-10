فيضانات النيجر تودي بحياة 94 شخصًا وتشرد الآلاف

وبحسب وكالة أنباء عموم أفريقيا، أوضحت السلطات أن 44 من الضحايا لقوا حتفهم غرقًا، بينما توفي 50 آخرون جراء انهيار منازلهم.
وأصيب 93 شخصًا بجروح، وتضررت العاصمة نيامي، التي كانت بمنأى عن الأضرار حتى الآن، حيث سقط ما لا يقل عن أربعة قتلى وأصيب العديد من الجرحى.
ودمرت الفيضانات أكثر من 15 ألف منزل، وألحقت أضرارًا بحوالي 40 قاعة دراسية، وتسببت بنفوق 15.472 رأسًا من الماشية.
وأشارت شركة الكهرباء النيجيرية "نيجيليك" إلى انقطاع الكهرباء كإجراء احترازي بسبب غمر المياه لمحطات الكهرباء.
ويُذكر أن موسم الأمطار في النيجر يستمر من يونيو إلى سبتمبر، وغالبًا ما يتسبب في خسائر فادحة، حيث أسفرت أمطار عام 2022 عن مقتل 195 شخصًا وتشريد 400 ألف آخرين.
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