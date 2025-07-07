فيضانات باكستان تقتل 72 شخصًا وتُصيب أكثر من 130 آخرين

وأشارت هيئة إدارة الكوارث الوطنية إلى إصابة أكثر من 130 شخصًا، جراء الفيضانات، التي بدأت في 26 يونيو الماضي.
وتم تسجيل حالات الوفاة في عدة أقاليم، أبرزها:
خيبر بختونخوا (شمال غرب البلاد)
البنجاب (شرق البلاد)
السند (جنوب البلاد)
بلوشستان (جنوب غرب باكستان)
وأكدت الهيئة أن بعض المناطق لا تزال مهددة بخطر الفيضانات، مع توقعات باستمرار هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة.
كما حثّت المسؤولين على توخي الحذر الشديد، وطالبت السائحين بـتجنّب زيارة الأماكن المتضررة، نظرًا لاحتمالية إغلاق الطرق السريعة وتجدّد الفيضانات الغامرة.
Another year, another flood—& still no dam, no drainage plan, no lessons learned.Ravi River is turning Punjab into a disaster zone while Pakistan’s rulers argue on TV..— Divya Bhalla (@DivyaBhalla_) July 7, 2025
This isn’t a natural disaster. It’s the symptom of a failed state with no will to fix itself..@LevinaNeythiri pic.twitter.com/63V8XY7mCi
روسيا اليوم
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