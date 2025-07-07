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فيضانات باكستان تقتل 72 شخصًا وتُصيب أكثر من 130 آخرين

فيضانات عارمة اجتاحت باكستان
فيضانات عارمة اجتاحت باكستان
 
الإثنين، 07-07-2025 01:52 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة الكوارث الباكستانية، اليوم الاثنين، مصرع ما لا يقل عن 72 شخصًا، نتيجة أمطار موسمية غزيرة أعقبتها فيضانات عارمة اجتاحت البلاد على مدار الأيام العشرة الماضية.اضافة اعلان


وأشارت هيئة إدارة الكوارث الوطنية إلى إصابة أكثر من 130 شخصًا، جراء الفيضانات، التي بدأت في 26 يونيو الماضي.

وتم تسجيل حالات الوفاة في عدة أقاليم، أبرزها:

خيبر بختونخوا (شمال غرب البلاد)
البنجاب (شرق البلاد)
السند (جنوب البلاد)
بلوشستان (جنوب غرب باكستان)

وأكدت الهيئة أن بعض المناطق لا تزال مهددة بخطر الفيضانات، مع توقعات باستمرار هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة.

كما حثّت المسؤولين على توخي الحذر الشديد، وطالبت السائحين بـتجنّب زيارة الأماكن المتضررة، نظرًا لاحتمالية إغلاق الطرق السريعة وتجدّد الفيضانات الغامرة.



روسيا اليوم
 
 
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