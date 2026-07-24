الجمعة 2026-07-24 10:28 ص

فيضانات عارمة في فرجينيا الأمريكية

فيضانات عارمة في فرجينيا الأمريكية
فيضانات عارمة في فرجينيا الأمريكية
 
الجمعة، 24-07-2026 09:11 ص
الوكيل الإخباري-   تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على ولاية فرجينيا الغربية في حدوث سيول عارمة وفيضانات مفاجئة اجتاحت مدينة ويستون، مما أسفر عن أضرار مادية واسعة في الممتلكات والمرافق.اضافة اعلان


ودفعت السيول القوية كميات ضخمة من المياه والوحل إلى الطوابق الأولى لعدد من المنشآت، وكان من أبرزها فندق "هامبتون إن" (Hampton Inn) في مدينة ويستون، حيث حاصرت المياه النزلاء والموظفين.

وغمرت المياه مواقف السيارات التابعة للفنادق والمجمعات التجارية بالكامل، مما أدى إلى تلف عشرات المركبات التي غطتها المياه حتى مستوى النوافذ.

وأدت الأمطار الرعدية المتواصلة إلى فيضان الأنهار والجداول المحلية الصغيرة بشكل خاطف، وتحول الشوارع الرئيسية في المدينة إلى ممرات مائية تدفقت فيها السيول بقوة.



واستنفرت فرق الإطفاء والدفاع المدني في مقاطعة "لويس" لتقديم المساعدة، واستخدمت القوارب المطاطية لإجلاء النزلاء المحاصرين داخل الفندق المتضرر وتأمينهم في مواقع مرتفعة.
كما أصدرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية تحذيرات مشددة لسكان غرب ووسط ولاية فرجينيا الغربية من خطر القيادة في الشوارع المغمورة، مع استمرار توقعات بهطول مزيد من الأمطار.
 
 


gnews

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