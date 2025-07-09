فيضانات مدمرة في نيو مكسيكو الأمريكية - فيديو

وأفادت التقارير بأن الأمطار الغزيرة هطلت على مناطق كانت قد تعرضت لحرائق واسعة العام الماضي، والتي أتت حينها على ما يقارب 6.8 ألف هكتار من الغابات.
كما لا يزال مصير ثلاثة أشخاص مجهولا بعد إبلاغ عن اختفائهم جراء الكارثة.
وتعمل فرق الإنقاذ والطوارئ على مدار الساعة لتقديم المساعدات وتقييم الأضرار، بينما حذرت الأرصاد الجوية من استمرار هطول الأمطار في المنطقة.
🚨BREAKING 🚨 Flash Flooding in RUIDOSO, NEW MEXICO. Emergency Declared, Multiple Rescues Underway— Steve Gruber (@stevegrubershow) July 8, 2025
The river in Lincoln County, the Rio Ruidoso, rapidly rising 15 feet in about an hour.
The water levels at the 30-mile-long river located about 150 miles southeast of Albuquerque… pic.twitter.com/JPuN7DEStv
روسيا اليوم
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