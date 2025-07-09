الأربعاء 2025-07-09 10:02 ص
 

فيضانات مدمرة في نيو مكسيكو الأمريكية - فيديو

لقطة من مشاهد الفيضانات المدمرة في نيو مكسيكو
لقطة من مشاهد الفيضانات المدمرة في نيو مكسيكو
 
الأربعاء، 09-07-2025 08:41 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت السلطات في بلدة رويدوزو الجبلية بولاية نيو مكسيكو الأمريكية حالة الطوارئ بعد فيضانات عنيفة اجتاحت المنطقة، وجرفت المنازل وغمرت الجسور.اضافة اعلان


وأفادت التقارير بأن الأمطار الغزيرة هطلت على مناطق كانت قد تعرضت لحرائق واسعة العام الماضي، والتي أتت حينها على ما يقارب 6.8 ألف هكتار من الغابات.

كما لا يزال مصير ثلاثة أشخاص مجهولا بعد إبلاغ عن اختفائهم جراء الكارثة.

وتعمل فرق الإنقاذ والطوارئ على مدار الساعة لتقديم المساعدات وتقييم الأضرار، بينما حذرت الأرصاد الجوية من استمرار هطول الأمطار في المنطقة.



روسيا اليوم
 
 
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