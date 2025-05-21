فيضانات مفاجئة تضرب جنوب شرق أستراليا وأوامر بإخلاء السكان

وبحسب "يورونيوز" الإخبارية، شهدت بعض المناطق هطول أمطار بما يتجاوز معدل أربعة أشهر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط، حيث تضرّرت البلدات الريفية في منطقتي "هانتر" و"ميد نورث كوست" في "نيو ساوث ويلز"، الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان.
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية إلى أن بعض المناطق ربما تشهد ما يصل إلى 300 مليمتر من الأمطار خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، أي ثلاثة أمثال متوسط كمية الأمطار التي يشهدها شهر أيار.
وقالت السلطات إن بعض السكان حوصروا في الشرفات، وعلى الأسطح، وواجهت فرق الطوارئ صعوبات طوال الليل في الوصول إلى المنطقة باستخدام القوارب أو الطائرات في بلدتي "تاري" و"جلينثورن" المطلتين على نهر "مانينغ"، وتبعدان أكثر من 300 كيلومتر إلى الشمال من مدينة سيدني.
بترا
-
أخبار متعلقة
-
الصين تعرب عن بالغ قلقها إزاء مشروع "القبة الذهبية" الأمريكية وتدعو واشنطن للتخلي عنه
-
السعودية: غرامة مالية ضخمة على الحجاج المخالفين
-
الشورى الإيراني يصادق على المعاهدة الاستراتيجية بين إيران وروسيا
-
رئيس رومانيا المنتخب: من غير المناسب إرسال قوات إلى أوكرانيا
-
باكستان: مصرع 4 أطفال وإصابة 35 في هجوم على حافلة مدرسية
-
تنفيذ حكم الإعدام بحق منفذ الهجوم على السفارة الأذربيجانية بطهران
-
مدير الـ"FBI" السابق يكشف سر شيفرة "8647" المريبة
-
ترامب يعلن عن "القبة الذهبية" بتكلفة 175 مليار دولار .. تعرف عليها