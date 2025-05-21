الأربعاء 2025-05-21 01:58 م
 

فيضانات مفاجئة تضرب جنوب شرق أستراليا وأوامر بإخلاء السكان

جانب من الفيضانات
جانب من الفيضانات
 
الأربعاء، 21-05-2025 12:16 م
الوكيل الإخباري- شهد جنوب شرق أستراليا، اليوم الأربعاء، أمطارًا غزيرة أدّت إلى حدوث فيضانات مفاجئة عزلت بلدات بأكملها، وأجبرت بعض السكان على اللجوء إلى أسطح منازلهم، في حين أصدرت السلطات أوامر إخلاء بسبب تخطي منسوب مياه الأنهار مستويات الخطر.اضافة اعلان


وبحسب "يورونيوز" الإخبارية، شهدت بعض المناطق هطول أمطار بما يتجاوز معدل أربعة أشهر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط، حيث تضرّرت البلدات الريفية في منطقتي "هانتر" و"ميد نورث كوست" في "نيو ساوث ويلز"، الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية إلى أن بعض المناطق ربما تشهد ما يصل إلى 300 مليمتر من الأمطار خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، أي ثلاثة أمثال متوسط كمية الأمطار التي يشهدها شهر أيار.

وقالت السلطات إن بعض السكان حوصروا في الشرفات، وعلى الأسطح، وواجهت فرق الطوارئ صعوبات طوال الليل في الوصول إلى المنطقة باستخدام القوارب أو الطائرات في بلدتي "تاري" و"جلينثورن" المطلتين على نهر "مانينغ"، وتبعدان أكثر من 300 كيلومتر إلى الشمال من مدينة سيدني.

بترا
 
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