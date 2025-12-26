فيضانات مفاجئة تغرق أحياء بمدينة سلا المغربية وتخلف خسائر مادية

الوكيل الإخباري- شهدت مدينة سلا المغربية، أمس الخميس، حالة من الارتباك بسبب سيول مفاجئة أربكت الحياة اليومية في عدد من أحيائها، وتسببت بأضرار مادية وُصفت بالكبيرة، طالت ممتلكات خاصة ومرافق سكنية.

اضافة اعلان