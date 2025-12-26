فيضانات مفاجئة تغرق أحياء بمدينة سلا المغربية وتخلف خسائر مادية

وأفادت وسائل إعلام مغربية، بأن مياه الأمطار تسربت إلى مرائب تحت أرضية وأقبية سكنية، حيث حاصرت سيارات كانت مركونة بداخلها، مخلفة خسائر كبيرة لمالكيها.
-
أخبار متعلقة
-
مجموعة "سرايا أنصار السنة" الإرهابية تتبنى تفجير المسجد في حمص
-
روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح ضد الأورام السرطانية
-
مصر تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسلامة أراضيه
-
أمطار غزيرة وفيضانات في كاليفورنيا وتحذير من استمرارها الجمعة
-
تفجير داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة في حمص السورية
-
إيران تقول إنها احتجزت ناقلة أجنبية تحمل وقودا مهربا في الخليج
-
قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة
-
زيلنسكي يقول إنه سيلتقي ترامب قريبا