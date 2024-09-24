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فيلا زيلينسكي عُرضت للبيع .. ولا زبائن

الرئيس الأوكراني زيلينسكي
الرئيس الأوكراني زيلينسكي
الثلاثاء، 24-09-2024 10:44 ص

الوكيل الإخباري-  أفادت وكالة عقارات إيطالية بأن فيلا الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي في مدينة فورتي دي مارمي الإيطالية معروضة للبيع، لكنها لم تجد مشتريا.

ووفقا للوكالة فإن قصورا مماثلة لمنزل زيلينسكي تُباع مقابل 2.5-3 مليون يورو.

وتبلغ مساحة فيلا زيلينسكي في فورتي دي مارمي أكثر قليلا من 400 متر، وتعود ملكيتها إلى شركة San Tommaso (شركة ذات مسؤولية محدودة)، والمالك المستفيد النهائي منها يلينا زيلينسكايا زوجة زيلينسكي.

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RT


 
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