فيلا زيلينسكي عُرضت للبيع .. ولا زبائن

ووفقا للوكالة فإن قصورا مماثلة لمنزل زيلينسكي تُباع مقابل 2.5-3 مليون يورو.
وتبلغ مساحة فيلا زيلينسكي في فورتي دي مارمي أكثر قليلا من 400 متر، وتعود ملكيتها إلى شركة San Tommaso (شركة ذات مسؤولية محدودة)، والمالك المستفيد النهائي منها يلينا زيلينسكايا زوجة زيلينسكي.
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