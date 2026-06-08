فيلق القدس: الحزام الأمني الجديد للمقاومة سيكون من هرمز إلى باب المندب ومن الخليج إلى البحر الأحمر

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، قال قآاني: "إن التحرك في الوقت المناسب وباقتدار لليمن البطل يدل على ذكاء جبهة المقاومة، وإذا لزم الأمر سيأتي الآخرون أيضا".
وأضاف: "من مضيق هرمز إلى باب المندب، ومن الخليج إلى البحر الأحمر، سيكون الحزام الأمني الجديد للمقاومة".
وأكد قائد فيلق "القدس" أن "شرور الكيان الصهيوني وأمريكا في هذه المنطقة ستؤدي إلى رد فعل من جبهة مقاومة موحدة".
وأردف: "المقاتلون بلا حدود يشرفون على الممرات الحيوية لعبوركم.. استمروا في الاعتداء، وسوف يقبضون على رقابكم".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم حركة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن، العميد يحيى سريع، عن بدء "تطبيق حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر"، معتبرا أن"كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة منذ لحظة إعلان هذا البيان".
وأضاف: "ثانيا، نؤكد أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد، وإن عملياتنا العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة".
وتابع بيان الحوثيين: "ثالثا: نؤكد على حق شعبنا وشعوب أمتنا الحرة في مواجهة العدوان الأمريكيّ الإسرائيليّ، وأنَّنا لن نقفَ مكتوفي الأيدي أمام الحصار الظالم على شعبنا وشعوب محور الجهاد والمقاومة في فلسطين وغزة وإيران ولبنان والعراق، وإن كل محاولات العدو ستبوء بالفشل بإذن اللهِ، وإن عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار علينا وعلى محور الجهاد والمقاومة".
وجاء في بيان العميد سريع: "في إطار التصدي للعدوان الأمريكي والصهيوني على محور الجهاد والمقاومة في إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن، ورفضا للمشروع الصهيوني الساعي لإقامة إسرائيل الكبرى تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد، وسعيا منا إلى كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو الأمريكي على شعبنا وشعوب المحور الحرة والعزيزة في لبنان وغزة وإيران، وفي إطار مبدأ وحدة الساحات ومواجهة الأعداء، وردا على العدوان الصهيوني على لبنان وإيران وغزة، قامت القوات المسلحة اليمنية بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وقد حققت أهدافها بدقة بفضل الله".
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