فيلق القدس: الحزام الأمني الجديد للمقاومة سيكون من هرمز إلى باب المندب ومن الخليج إلى البحر الأحمر

الوكيل الإخباري- قال قائد فيلق "القدس" في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآاني إن "الحزام الأمني الجديد للمقاومة" سيكون من مضيق هرمز إلى باب المندب، ومن الخليج إلى البحر الأحمر.



وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، قال قآاني: "إن التحرك في الوقت المناسب وباقتدار لليمن البطل يدل على ذكاء جبهة المقاومة، وإذا لزم الأمر سيأتي الآخرون أيضا".

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وأضاف: "من مضيق هرمز إلى باب المندب، ومن الخليج إلى البحر الأحمر، سيكون الحزام الأمني الجديد للمقاومة".



وأكد قائد فيلق "القدس" أن "شرور الكيان الصهيوني وأمريكا في هذه المنطقة ستؤدي إلى رد فعل من جبهة مقاومة موحدة".



وأردف: "المقاتلون بلا حدود يشرفون على الممرات الحيوية لعبوركم.. استمروا في الاعتداء، وسوف يقبضون على رقابكم".



وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم حركة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن، العميد يحيى سريع، عن بدء "تطبيق حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر"، معتبرا أن"كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة منذ لحظة إعلان هذا البيان".



وأضاف: "ثانيا، نؤكد أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد، وإن عملياتنا العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة".



وتابع بيان الحوثيين: "ثالثا: نؤكد على حق شعبنا وشعوب أمتنا الحرة في مواجهة العدوان الأمريكيّ الإسرائيليّ، وأنَّنا لن نقفَ مكتوفي الأيدي أمام الحصار الظالم على شعبنا وشعوب محور الجهاد والمقاومة في فلسطين وغزة وإيران ولبنان والعراق، وإن كل محاولات العدو ستبوء بالفشل بإذن اللهِ، وإن عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار علينا وعلى محور الجهاد والمقاومة".