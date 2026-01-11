الأحد 2026-01-11 10:39 ص

في أول تصريح منذ اعتقاله.. مادورو: أنا مقاتل!

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
 
الأحد، 11-01-2026 09:09 ص

الوكيل الإخباري-   في أول تصريح له منذ اعتقاله في 3 يناير على يد القوات الأمريكية، أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من سجنه في مدينة بروكلين الأمريكية لمحاميه أنه "بخير وليس حزينا، وأنه مقاتل!".

هذه التصريحات، نقلها نجله نيكولاس إرنستو مادورو غيرا، النائب في الجمعية الوطنية، حيث أوضح خلال اجتماع للحزب الاشتراكي الموحد الحاكم في فنزويلا، السبت، أن المحامين أبلغوه أن والده قوي. ونقل عنه قوله: "نحن لسنا حزينين (في إشارة أيضا إلى زوجته سيليا فلوريس)، نحن بخير، نحن مقاتلون".

ووجه مادورو الابن، نداء علنيا للفنزويليين للخروج إلى الشوارع والتوحد ضد ما وصفه بأنه تهديد للسيادة الوطنية، متعهدا بالدفاع عن "الثورة" والتعبير عن الوحدة والمقاومة في أعقاب اعتقال والده في عملية نفذتها القوات الأمريكية.

وقال مادورو غيرا إنه "في أصعب اللحظات وأكثرها تعقيدا، تحدد الروح الثورية هويتنا. الوحدة هي مفتاح السير على خطى قائدنا تشافيز وتوجيهات رئيسنا نيكولاس مادورو".

 
 


