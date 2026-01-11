في أول تصريح منذ اعتقاله.. مادورو: أنا مقاتل!

الوكيل الإخباري- في أول تصريح له منذ اعتقاله في 3 يناير على يد القوات الأمريكية، أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من سجنه في مدينة بروكلين الأمريكية لمحاميه أنه "بخير وليس حزينا، وأنه مقاتل!".

