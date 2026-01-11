في أول تصريح منذ اعتقاله.. مادورو: أنا مقاتل!

ووجه مادورو الابن، نداء علنيا للفنزويليين للخروج إلى الشوارع والتوحد ضد ما وصفه بأنه تهديد للسيادة الوطنية، متعهدا بالدفاع عن "الثورة" والتعبير عن الوحدة والمقاومة في أعقاب اعتقال والده في عملية نفذتها القوات الأمريكية.
وقال مادورو غيرا إنه "في أصعب اللحظات وأكثرها تعقيدا، تحدد الروح الثورية هويتنا. الوحدة هي مفتاح السير على خطى قائدنا تشافيز وتوجيهات رئيسنا نيكولاس مادورو".
