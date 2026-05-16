في زيارة "غير معلنة".. وزير داخلية باكستان يتحرك إلى طهران

السبت، 16-05-2026 04:39 م
الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام إيرانية، السبت، بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي يقوم بزيارة غير معلنة إلى العاصمة الإيرانية طهران.اضافة اعلان


ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن مصدر دبلوماسي في إسلام آباد قوله إنه من المقرر أن يلتقي نقوي خلال هذه الزيارة، التي لم يُعلن عنها مسبقًا، عددًا من كبار المسؤولين في إيران، من بينهم وزير الداخلية الإيراني.

يُذكر أن وزير الداخلية الباكستاني كان قد رافق قائد الجيش الباكستاني خلال زيارته إلى طهران في أبريل الماضي، والتي استمرت 3 أيام.

سكاي نيوز
 
 


