في زيارته الثانية لها منذ تولي منصبه .. الشرع إلى الإمارات

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”: “رئيس الجمهورية أحمد الشرع يتوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية”، دون تحديد مدة الزيارة أو جدول أعمالها.
وفي 13 أبريل/ نيسان الماضي، زار الشرع أبو ظبي والتقى نظيره الإماراتي محمد بن زايد، وبحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي، وفق وكالة “سانا”.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.
وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/ كانون الثاني 2025، الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.
وكالات
-
أخبار متعلقة
-
المبعوث الأمريكي: الحوار بين سوريا وإسرائيل بدأ
-
سيف الإسلام القذافي: نهاية الحرب بين إيران وإسرائيل "ستكتب بالفارسية"
-
فيضانات باكستان تقتل 72 شخصًا وتُصيب أكثر من 130 آخرين
-
1600 زلزال في أسابيع .. اليابان تحت مطرقة الخطر
-
السفارة الأمريكية تحذر من السفر إلى لبنان
-
البرهان يطلق "معركة التحرير الكبرى" في السودان
-
البرلمان الأوروبي يبدأ مساءلة فون دير لاين بشأن ملف لقاحات كورونا
-
الجيش الإسرائيلي: اعتقلنا خلية تابعة لفيلق القدس الإيراني جنوب سوريا