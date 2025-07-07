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في زيارته الثانية لها منذ تولي منصبه .. الشرع إلى الإمارات

الرئيس السوري أحمد الشرع
الرئيس السوري أحمد الشرع
 
الإثنين، 07-07-2025 01:18 م
الوكيل الإخباري-   توجه الرئيس السوري أحمد الشرع، الاثنين، إلى الإمارات، في زيارة رسمية هي الثانية إلى البلد الخليجي منذ توليه منصبه.اضافة اعلان


وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”: “رئيس الجمهورية أحمد الشرع يتوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية”، دون تحديد مدة الزيارة أو جدول أعمالها.

وفي 13 أبريل/ نيسان الماضي، زار الشرع أبو ظبي والتقى نظيره الإماراتي محمد بن زايد، وبحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي، وفق وكالة “سانا”.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/ كانون الثاني 2025، الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.

وكالات
 
 
gnews

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