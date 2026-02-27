في سابقة تاريخية.. ميلانيا ترامب تترأس اجتماعا لمجلس الأمن

وأورد المكتب في بيان أن "السيدة الأولى ميلانيا ترامب ستصنع التاريخ في الأمم المتحدة، بترؤسها الجلسة مع تولي الولايات المتحدة رئاسة مجلس الأمن، وذلك لتأكيد دور التعليم في تعزيز التسامح والسلام العالمي".
