في سابقة تاريخية.. ميلانيا ترامب تترأس اجتماعا لمجلس الأمن

03:58 ص

الوكيل الإخباري- ستترأس ميلانيا ترامب اجتماعا لمجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل، حسبما أعلن مكتبها، في خطوة تعد الأولى من نوعها لسيدة أولى أميركية.





وأورد المكتب في بيان أن "السيدة الأولى ميلانيا ترامب ستصنع التاريخ في الأمم المتحدة، بترؤسها الجلسة مع تولي الولايات المتحدة رئاسة مجلس الأمن، وذلك لتأكيد دور التعليم في تعزيز التسامح والسلام العالمي".





