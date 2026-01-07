في سابقة خطيرة.. قوات أمريكية تحتجز ناقلة نفط روسية في المحيط الأطلسي

الوكيل الإخباري- نفذت قوات أمريكية إنزالا جويا على ناقلة نفط روسية شمال المحيط الأطلسي، في سابقة خطيرة.



وعلى الرغم من محاولات القبطان المتكررة للإبلاغ عن هوية السفينة الروسية وطبيعتها المدنية استمرت المطاردة الأمريكية.

وأعربت إدارة الإعلام بوزارة الخارجية الروسية عن قلقها البالغ وجاء في بيانها: "نتابع بقلق كبير الوضع المحيط بناقلة النفط الروسية "مارينيرا".. تبحر سفينتنا حاليا في المياه الدولية شمال المحيط الأطلسي تحت العلم الروسي وملتزمة التزاما تاما بالقانون البحري الدولي. ولأسباب مجهولة تحظى السفينة الروسية باهتمام متزايد ومتابعة من القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي، وهو اهتمام غير مألوف وفق وضع السفينة التي تبحر بطابع سلمي".



وأضافت: "تتابع سفينة لخفر السواحل الأمريكي الناقلة منذ عدة أيام، على بعد حوالي 4000 كيلومتر عن الساحل الأمريكي. نأمل أن تبدأ الدول الغربية التي تزعم التزامها بحرية الملاحة معالجة الأمر بنفسها".



وأعلنت شركة "بوريفيست مارين" في وقت سابق أن ناقلة النفط الروسية "إم/تي مارينيرا" تتعرض لمطاردة مطولة من خفر السواحل الأمريكي في شمال المحيط الأطلسي مع تحذيرات من محاولة محتملة لاعتراضها في ظروف جوية خطرة.



وأكدت الشركة أن ناقلة النفط "إم/تي مارينيرا" (رقم IMO: 9230880)، فارغة ومتجهة نحو مدينة مورمانسك الروسية بسرعة 8.5 عقدة وتتعرض لمطاردة خفر السواحل الأمريكي تحت مراقبة جوية من طائرات الاستطلاع "بي-8 إيه بوسيدون".

