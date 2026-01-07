الأربعاء 2026-01-07 05:29 م

في سابقة خطيرة.. قوات أمريكية تحتجز ناقلة نفط روسية في المحيط الأطلسي

ب
جانب من محاولة الاعتراض
 
الأربعاء، 07-01-2026 05:18 م

الوكيل الإخباري-  نفذت قوات أمريكية إنزالا جويا على ناقلة نفط روسية شمال المحيط الأطلسي، في سابقة خطيرة.

وعلى الرغم من محاولات القبطان المتكررة للإبلاغ عن هوية السفينة الروسية وطبيعتها المدنية استمرت المطاردة الأمريكية.

اضافة اعلان


وأعربت إدارة الإعلام بوزارة الخارجية الروسية عن قلقها البالغ وجاء في بيانها: "نتابع بقلق كبير الوضع المحيط بناقلة النفط الروسية "مارينيرا".. تبحر سفينتنا حاليا في المياه الدولية شمال المحيط الأطلسي تحت العلم الروسي وملتزمة التزاما تاما بالقانون البحري الدولي. ولأسباب مجهولة تحظى السفينة الروسية باهتمام متزايد ومتابعة من القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي، وهو اهتمام غير مألوف وفق وضع السفينة التي تبحر بطابع سلمي".


وأضافت: "تتابع سفينة لخفر السواحل الأمريكي الناقلة منذ عدة أيام، على بعد حوالي 4000 كيلومتر عن الساحل الأمريكي. نأمل أن تبدأ الدول الغربية التي تزعم التزامها بحرية الملاحة معالجة الأمر بنفسها".

وأعلنت شركة "بوريفيست مارين" في وقت سابق أن ناقلة النفط الروسية "إم/تي مارينيرا" تتعرض لمطاردة مطولة من خفر السواحل الأمريكي في شمال المحيط الأطلسي مع تحذيرات من محاولة محتملة لاعتراضها في ظروف جوية خطرة.


وأكدت الشركة أن ناقلة النفط "إم/تي مارينيرا" (رقم IMO: 9230880)، فارغة ومتجهة نحو مدينة مورمانسك الروسية بسرعة 8.5 عقدة وتتعرض لمطاردة خفر السواحل الأمريكي تحت مراقبة جوية من طائرات الاستطلاع "بي-8 إيه بوسيدون".

 

RT

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار الشركات مجمع الملك الحسين للأعمال يعلن عن توقيع اتفاقية مع شركة الواحات للطاقة المتجددة Energy Oasis

صورة من مكان الحادث

خاص بالوكيل فيديو .. إصابتان بحادث سير في عمان بعد قفز مركبة عبر مسرب الباص السريع

ب

عربي ودولي في سابقة خطيرة.. قوات أمريكية تحتجز ناقلة نفط روسية في المحيط الأطلسي

ل

شؤون برلمانية زراعة الأعيان تبحث مساهمة "الفاو" في قطاعي الزراعة والمياه

مساعد رئيس "النواب": الشباب ركيزة أساسية في مسيرة التحديث

شؤون برلمانية مساعد رئيس "النواب": الشباب ركيزة أساسية في مسيرة التحديث

"الخارجية النيابية" تبحث مع السفير الماليزي تعزيز العلاقات والتعاون البرلماني

شؤون برلمانية "الخارجية النيابية" تبحث مع السفير الماليزي تعزيز العلاقات والتعاون البرلماني

اللواء المعايطة يزور المعهد المروري الأردني

أخبار محلية اللواء المعايطة يزور المعهد المروري الأردني

الملك وولي العهد يزوران بيت عزاء أبو الراغب

أخبار محلية الملك وولي العهد يزوران بيت عزاء أبو الراغب



 






الأكثر مشاهدة