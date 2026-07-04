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في عيد الاستقلال .. ترامب يحذر من تهديدات تستهدف الهوية الأميركية

في عيد الاستقلال .. ترامب يحذر من تهديدات تستهدف الهوية الأميركية
في عيد الاستقلال .. ترامب يحذر من تهديدات تستهدف الهوية الأميركية
 
السبت، 04-07-2026 08:34 ص
الوكيل الإخباري-   حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، في كلمة ألقاها على جبل راشمور، عشية الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، مما وصفه بأنه تهديد جديد لهوية بلاده من "المتعصبين والمتطرفين" في الداخل.اضافة اعلان


وأثنى ترامب، في كلمة ألقاها عند قاعدة النصب التذكاري الشهير، الذي يضم منحوتات ضخمة لرؤوس أربعة من أسلافه، على ما اصطلح على تسميته بـ"الحلم الأميركي"، مشيدًا بالرؤساء الأميركيين السابقين.

لكنه أضاف: "بينما نقترب من هذه الذكرى العظيمة، نرى هويتنا الأميركية تتعرض لهجوم متجدد."
وتابع: "بعد جيل من خوضنا الحرب الباردة والانتصار فيها على خطر الشيوعية، هناك الآن عودة للتهديد الشيوعي على أرضنا."

ودأب الرئيس الأميركي على إبراز هذه الفكرة في التصريحات التي أدلى بها خلال الأسابيع الماضية، في وقت حقق فيه أصحاب التوجهات اليسارية داخل الحزب الديمقراطي موجة من الانتصارات في الانتخابات التمهيدية الأميركية.

وركزت مواقف ترامب الأخيرة على اعتبار صعود اليسار، قبل الانتخابات النصفية المرتقبة في تشرين الثاني، هجومًا من "الشيوعيين" يشكل "تهديدًا" كبيرًا للولايات المتحدة.

وقال ترامب، الجمعة: "في السنوات الأخيرة، كانت هناك محاولة لا يمكن إنكارها لتغيير هذا الطابع الاستثنائي، ومحاولة لاجتثاث الروح الأميركية منا، وإبعادنا عن تاريخنا."

ومع أن لهجته تجاه المهاجرين لم تكن بحدة المواقف التي تضمنتها خطابات سابقة له، فإنه كان واضحًا في الإشارة إليهم بقوله: "ليس عليك أن تكون مولودًا هنا، ولكن عليك أن تحب ما بنيناه."
 
 


gnews

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