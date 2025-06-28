السبت 2025-06-28 06:20 م
 

في مشهد صادم .. نفايات تُغرق ساحة بوليفار بالعاصمة الكولومبية

الزجاجات البلاستيكية تملأ ساحة البوليفار في بوغوتا
الزجاجات البلاستيكية تملأ ساحة البوليفار في بوغوتا
 
السبت، 28-06-2025 04:41 م
الوكيل الإخباري- أغرق عشرات من جامعي النفايات في كولومبيا ساحة بوليفار الشهيرة في بوغوتا بحوالي 15 طناً من المواد القابلة لإعادة التدوير، احتجاجاً على انخفاض دخلهم وتدهور ظروف العمل.اضافة اعلان

ويجمع هؤلاء العمال النفايات من المنازل والمصانع والمكاتب، ثم يبيعونها لمحطات إعادة التدوير في البلاد.

ونُظمت المظاهرة من قِبَل 14 جمعية لجامعي النفايات في بوغوتا، وهي مدينة يعمل فيها حوالي 20 ألف جامع نفايات لساعات طويلة في جمع مواد مثل الزجاجات البلاستيكية والخردة المعدنية وعلب الكرتون. وشارك نحو 100 شخص في الاحتجاج، حيث قام بعضهم بالتمثيل وكأنهم يسبحون وسط أكوام القمامة.

وقالت رئيسة الرابطة الوطنية لجامعي النفايات في كولومبيا، نورا باديلا:"نريد من المصانع أن تدفع لنا سعراً عادلاً مقابل المواد التي نجمعها.. على الكولومبيين وحكومتهم أن يُدركوا أنه من دون عملنا ستكتظ مدافن النفايات".

ويعمل معظم جامعي النفايات في كولومبيا بشكل مستقل، حيث يجرّون عربات ثقيلة ويجمعون المواد القابلة لإعادة التدوير التي لا تجمعها شاحنات القمامة . هذه الشاحنات - التي تُديرها شركات متعاقدة أو البلديات - تركز على جمع النفايات العضوية وغير القابلة لإعادة التدوير.

ويعتمد دخل جامعي النفايات بشكل كبير على كمية الكيلوغرامات من البلاستيك أو الكرتون أو المعادن التي يمكنهم بيعها يومياً للمستودعات أو الجمعيات ، التي تقوم بدورها ببيعها لمحطات إعادة التدوير.

يُذكر أن دستور كولومبيا يمنح الحماية لجامعي النفايات، الذين ينحدر معظمهم من خلفيات فقيرة.

وينص على منحهم أولوية على الشركات الكبيرة في جمع المواد القابلة لإعادة التدوير، كما تُلزم القوانين البلديات في المدن الكبرى بدفع رسوم شهرية لجمعيات جامعي النفايات، تعتمد على كمية النفايات التي يجمعونها.

لكن رغم ذلك، فإن أسعار المواد القابلة لإعادة التدوير غير مستقرة، كما يواجه جامعو النفايات تنافساً متزايداً من المهاجرين الفنزويليين الذين يعملون في المجال نفسه في مدن مثل بوغوتا وميديلين.

ويُقدّر أن معظم جامعي النفايات في كولومبيا يحققون دخلاً أقل من الحد الأدنى للأجور في البلاد، والذي يبلغ 350 دولاراً شهرياً.

الجزيرة 
 
gnews

أحدث الأخبار

الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام يكشف سبب وفاة 3 أشخاص في الزرقاء

ارشيفية

أخبار محلية الترخيص المتنقل "المسائي" بلواء بني عبيد غدا

تعبيرية

منوعات حل لغز البقعة الباردة الغامضة في المحيط الأطلسي

جانب من اللقاء

شؤون برلمانية "تقدم النيابية" تزور مديرية الأمن العام

تعبيرية

أخبار محلية الحكومة تخفّض الجمارك على السكوترز والدراجات

الحكومة تخفّض الضريبة الإجمالية (العامة والخاصة) على المركبات

أخبار محلية خفض الضرائب على السيارات اعتباراً من غد الأحد .. تفاصيل

ارشيفية

عربي ودولي تحطم طائرة قرب موسكو ومصرع 4 أشخاص .. التفاصيل

الزجاجات البلاستيكية تملأ ساحة البوليفار في بوغوتا

عربي ودولي في مشهد صادم .. نفايات تُغرق ساحة بوليفار بالعاصمة الكولومبية



 
 





الأكثر مشاهدة