 
الثلاثاء 2024-11-05 10:21 ص
 

في يوم الحسم .. هاريس تؤكد ثقتها بالفوز بالانتخابات

كامالا هاريس تؤكد ثقتها بالفوز بالانتخابات
كامالا هاريس تؤكد ثقتها بالفوز بالانتخابات
الثلاثاء، 05-11-2024 08:23 ص
الوكيل الإخباري-  أكدت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس عبر كلمة لها في ختام حملتها الانتخابية ثقتها بالفوز على المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.اضافة اعلان


وأضافت هاريس، في كلمتها في آخر تجمّع انتخابي لها، أن "هذه الانتخابات مهمة جدا لمستقبل الأمريكيين"، وأن "كل صوت مهم".

وأشارت هاريس إلى أنه لا يقف أي شيء في العالم في طريق قائمة أعمالها، وشددت على أنها ستطوي في هذه الانتخابات صفحة الانقسام في الولايات المتحدة.

سكاي نيوز
 
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