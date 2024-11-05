في يوم الحسم .. هاريس تؤكد ثقتها بالفوز بالانتخابات

وأضافت هاريس، في كلمتها في آخر تجمّع انتخابي لها، أن "هذه الانتخابات مهمة جدا لمستقبل الأمريكيين"، وأن "كل صوت مهم".
وأشارت هاريس إلى أنه لا يقف أي شيء في العالم في طريق قائمة أعمالها، وشددت على أنها ستطوي في هذه الانتخابات صفحة الانقسام في الولايات المتحدة.
سكاي نيوز
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