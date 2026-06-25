قاآني يحذر إسرائيل: انسحبوا من لبنان اليوم وإلا..!

وكتب العميد قاآني في رسالته بمناسبة ذكرى عاشوراء: "على الصهاينة أن يعلموا أن الذين وقفوا بوجهكم وقاتلوكم أيها اليزيديون، بروح عاشورائية وإيمان حسيني، يحملون في قلوبهم نفس الإيمان الأبدي: كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء"، مشددا على أن على إسرائيل مغادرة لبنان بالكامل، لأن هذه الأرض، هي "ساحة للمقاومة والصمود، وليست ساحة يصول ويجول فيها المحتلون".
وقال العميد قاآني في تحذيره: "إن لم تنسحبوا اليوم بإرادتكم، فستجبرون غدا على الفرار أذلاء مهزومين"، مضيفا: "لا تنسوا عام 2000 والوصية التاريخية للشهيد السيد حسن نصر الله حول بنت جبيل، ذلك الوعد لا يزال قائما، ولا شك أن المشهد نفسه سيتكرر".
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