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قاآني يحذر إسرائيل: انسحبوا من لبنان اليوم وإلا..!

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أرشيفية
 
الخميس، 25-06-2026 04:31 م

الوكيل الإخباري- دعا إسماعيل قاآني قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني إسرائيل إلى الانسحاب الفوري من لبنان، مهدد بأنها "ستجبر على الفرار غدا ذليلة مهزومة إذا لم تمتثل اليوم".

وكتب العميد قاآني في رسالته بمناسبة ذكرى عاشوراء: "على الصهاينة أن يعلموا أن الذين وقفوا بوجهكم وقاتلوكم أيها اليزيديون، بروح عاشورائية وإيمان حسيني، يحملون في قلوبهم نفس الإيمان الأبدي: كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء"، مشددا على أن على إسرائيل مغادرة لبنان بالكامل، لأن هذه الأرض، هي "ساحة للمقاومة والصمود، وليست ساحة يصول ويجول فيها المحتلون".

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وقال العميد قاآني في تحذيره: "إن لم تنسحبوا اليوم بإرادتكم، فستجبرون غدا على الفرار أذلاء مهزومين"، مضيفا: "لا تنسوا عام 2000 والوصية التاريخية للشهيد السيد حسن نصر الله حول بنت جبيل، ذلك الوعد لا يزال قائما، ولا شك أن المشهد نفسه سيتكرر".

 
 


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