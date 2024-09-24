قائد إسرائيلي سابق: قدرات حزب الله على إطلاق النار لانهائية

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن قدرات حزب الله على إطلاق النيران لانهائية تقريبا.
فيما تشن إسرائيل غارات جوية عنيفة على الجنوب اللبناني منذ صباح أمس الإثنين
-
أخبار متعلقة
-
فيلا زيلينسكي عُرضت للبيع .. ولا زبائن
-
بسرعة 195كلم/س.. إعصار جون العنيف يقترب من المكسيك
-
فرنسا تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن لبنان
-
لبنانيون يفرون إلى سوريا.. ودعوات لاستخدام مطار الملكة علياء (صور)
-
5 إصابات بين صفوف المستوطنين في العفولة
-
غوتيريش يحذّر من تحوّل لبنان إلى "قطاع غزة آخر"
-
الجبهة الداخلية الإسرائيلية توقف التعليم في بلدات بالشمال
-
الحريري يدعو للوقوف مع أهالي جنوب لبنان بمواجهة العدوان الإسرائيلي