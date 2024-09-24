قائد إسرائيلي سابق: قدرات حزب الله على إطلاق النار لانهائية

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الوكيل الإخباري- نقلت وسائل إعلام عبرية عن قائد الدفاع الجوي السابق في جيش الاحتلال أنه لا أحد يمكنه تحديد حجم مخازن السلاح لدى حزب الله. اضافة اعلان





وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن قدرات حزب الله على إطلاق النيران لانهائية تقريبا.



فيما تشن إسرائيل غارات جوية عنيفة على الجنوب اللبناني منذ صباح أمس الإثنين