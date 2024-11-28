قائد "الثوري الإيراني": حزب الله فرض شروطه على الكيان الصهيوني

الوكيل الإخباري- قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي ان الولايات المتحدة وفرنسا توسطتا لإنقاذ الكيان الصهيوني من السقوط.

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وأضاف أن إسرائيل مهزومة اليوم وستجبر على وقف الحرب في غزة وإلا فستتجه نحو الزوال.



وبين ان الكيان الصهيوني تصور أنه سيقضي على حزب الله باغتيال قادته لكن الحزب أصبح أقوى.