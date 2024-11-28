قائد "الثوري الإيراني": حزب الله فرض شروطه على الكيان الصهيوني

وأضاف أن إسرائيل مهزومة اليوم وستجبر على وقف الحرب في غزة وإلا فستتجه نحو الزوال.
وبين ان الكيان الصهيوني تصور أنه سيقضي على حزب الله باغتيال قادته لكن الحزب أصبح أقوى.
وتابع "حزب الله فرض شروطه على الكيان الصهيوني، ووقف إطلاق النار هزيمة لإسرائيل وأميركا".
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