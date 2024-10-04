قائد الجيش الإيراني: ضربتنا المقبلة ستكون أقوى

الوكيل الإخباري- قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي إن "الضربة المقبلة ستكون أقوى وأكثر تدميرا إذا ارتكب العدو حماقة وأخطأ في حساباته".

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وذلك في تحذير جديد لإسرائيل التي تستعد للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف قواعد جوية إسرائيلية مساء الثلاثاء الماضي.

وقال بايدن بوقت مسبق من اليوم ان الإسرائيليون لم يتخذوا قرارا بعد بشأن الرد على إيران

واضاف :" إسرائيل لها الحق في الرد على أي هجوم من إيران أو حزب الله أو الحوثيين لكن عليها تحري الدقة."