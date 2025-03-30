قائد الجيش السوداني: السلام ممكن إذا وضعت قوات الدعم السريع سلاحها

الوكيل الإخباري- تعهد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان السبت أن تقاتل قواته حتى النصر، مستبعدا السلام مع قوات الدعم السريع ما لم تسلم الأخيرة أسلحتها.

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وقال البرهان في أول خطاب متلفز له منذ سيطرة الجيش على الخرطوم هذا الأسبوع إن "طريق السلام وإنهاء الحرب ما زال مشرعا... ذلك ممكن وطريقه واضح وهو أن تضع هذه الميليشيا السلاح".