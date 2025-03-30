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قائد الجيش السوداني: السلام ممكن إذا وضعت قوات الدعم السريع سلاحها

السودان
السودان
 
الأحد، 30-03-2025 01:24 ص

الوكيل الإخباري-   تعهد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان السبت أن تقاتل قواته حتى النصر، مستبعدا السلام مع قوات الدعم السريع ما لم تسلم الأخيرة أسلحتها.

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وقال البرهان في أول خطاب متلفز له منذ سيطرة الجيش على الخرطوم هذا الأسبوع إن "طريق السلام وإنهاء الحرب ما زال مشرعا... ذلك ممكن وطريقه واضح وهو أن تضع هذه الميليشيا السلاح".


واستبعد قائد الجيش أي مفاوضات مع الدعم السريع، معتبرا أن النصر لن يكتمل "إلا بالقضاء على آخر متمرد في آخر بقعة من السودان".

 
gnews

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