السبت 2026-05-02 10:17 م

قائد الجيش اللبناني يبحث الوضع الأمني في لبنان مع جنرال أميركي

قائد الجيش اللبناني يبحث الوضع الأمني في لبنان مع جنرال أميركي
قائد الجيش اللبناني يبحث الوضع الأمني في لبنان مع جنرال أميركي
 
السبت، 02-05-2026 08:14 م
الوكيل الإخباري-  قال الجيش اللبناني في بيان السبت إن قائده العماد رودولف هيكل عقد اجتماعا "استثنائيا" مع رئيس لجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال القتالية الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد في قاعدة بيروت الجوية "لمناقشة الوضع الأمني في لبنان والتطورات على صعيد المنطقة".اضافة اعلان


وأضاف البيان أنه تم التشديد خلال الاجتماع على "أهمية دور الجيش وضرورة دعمه في ظل المرحلة الحالية".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

صرف 60% من رديات ضريبة الدخل لعام 2024 خلال الأسبوع الحالي

أخبار محلية صرف 60% من رديات ضريبة الدخل لعام 2024 خلال الأسبوع الحالي

أوقاف الكورة تطلق مبادرة "صحح صلاتك"

أخبار محلية أوقاف الكورة تطلق مبادرة "صحح صلاتك"

طهران عن مفاوضات إنهاء الحرب: الكرة الآن في ملعب واشنطن

عربي ودولي طهران عن مفاوضات إنهاء الحرب: الكرة الآن في ملعب واشنطن

الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة الأحد

أخبار محلية الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة الأحد

276 مليون دولار أمريكي أرباح مجموعة البنك العربي للربع الأول من العام 2026

أخبار الشركات 276 مليون دولار أمريكي أرباح مجموعة البنك العربي للربع الأول من العام 2026

العراق: يمكننا استعادة مستويات إنتاج النفط خلال أيام بمجرد فتح "هرمز"

عربي ودولي العراق: يمكننا استعادة مستويات إنتاج النفط خلال أيام بمجرد فتح "هرمز"

تعبيرية

أخبار محلية وفاة 3 أطفال أشقاء أردنيين في الكويت بعد تعرضهم لحادث مروري مأساوي

طهران تقول إن الكرة في ملعب واشنطن وتؤكد استعدادها للمحادثات أو الحرب

عربي ودولي طهران تقول إن الكرة في ملعب واشنطن وتؤكد استعدادها للمحادثات أو الحرب



 
 






الأكثر مشاهدة

 