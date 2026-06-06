قائد الجيش اللبناني يزور باكستان في زيارة رسمية بدعوة من نظيره الباكستاني

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش اللبناني، السبت، أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل توجه إلى باكستان، في ظل الجهود الباكستانية للتوسط من أجل إنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران التي امتدت أيضا إلى لبنان.

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