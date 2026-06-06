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قائد الجيش اللبناني يزور باكستان في زيارة رسمية بدعوة من نظيره الباكستاني

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أرشيفية
 
السبت، 06-06-2026 07:44 م

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش اللبناني، السبت، أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل توجه إلى باكستان، في ظل الجهود الباكستانية للتوسط من أجل إنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران التي امتدت أيضا إلى لبنان.

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وقال الجيش عبر (إكس)، إنّ "قائد الجيش العماد رودولف هيكل (غادر) لبنان إلى جمهورية باكستان الإسلامية، تلبية لدعوة من نظيره الباكستاني المشير سيد عاصم منير رئيس أركان الجيش وقائد قوات الدفاع الباكستانية".

 
 


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