قائد الجيش اللبناني يزور باكستان في زيارة رسمية بدعوة من نظيره الباكستاني

وقال الجيش عبر (إكس)، إنّ "قائد الجيش العماد رودولف هيكل (غادر) لبنان إلى جمهورية باكستان الإسلامية، تلبية لدعوة من نظيره الباكستاني المشير سيد عاصم منير رئيس أركان الجيش وقائد قوات الدفاع الباكستانية".
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