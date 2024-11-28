قائد الحرس الثوري الإيراني يبعث رسالة إلى الأمين العام لـ"حزب الله"

وقال سلامي في رسالته إن وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية يشكل "فشلا استراتيجيا ومهينا للكيان الصهيوني، والأخير لم يقترب حتى من تحقيق أي من أهدافه في الحرب ضد حزب الله".
وأضاف أن "حزب الله انتصر وفرض وقف إطلاق النار على الكيان الصهيوني".
وأشار إلى أن وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية يمكن أن يشكل بداية وقف لإطلاق النار ونهاية الحرب على غزة.
وأردف أن قبول الهدنة "تحت نيران حزب الله أكد لداعمي الاحتلال أنه إلى زوال"، مؤكدا "لن ندخر جهدا في مواصلة دعمنا للمقاومة الفلسطينية واللبنانية".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ بحلول الساعة الرابعة من فجر أمس الأربعاء 27 نوفمبر، أي بعد أكثر من عام على اشتباكات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية، تحولت منذ 23 سبتمبر إلى حرب إسرائيلية مدمرة على لبنان وقتال محتدم مع حزب الله في قرى الشريط الحدودي.
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