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قائد الحرس الثوري الإيراني يظهر علنا للمرة الأولى منذ الحرب

قائد الحرس الثوري الإيراني يظهر علنا للمرة الأولى منذ الحرب
قائد الحرس الثوري الإيراني يظهر علنا للمرة الأولى منذ الحرب
 
الجمعة، 03-07-2026 11:15 ص

الوكيل الإخباري-   شوهد قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي في طهران أمام جثمان المرشد الإيراني علي خامنئي، في أول ظهور علني له منذ الحرب التي اندلعت في شباط، وفق صور نشرتها وسائل إعلام إيرانية الجمعة.

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وبدا وحيدي، الذي التزم الحذر منذ بدء الحرب على الأرجح تفاديا لاغتياله على غرار سلفه، واضعا يده على النعش ومؤديا الصلاة، بحسب صورة نشرتها وكالة فارس للأنباء.

 
 


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