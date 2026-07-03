قائد الحرس الثوري الإيراني يظهر علنا للمرة الأولى منذ الحرب

الوكيل الإخباري- شوهد قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي في طهران أمام جثمان المرشد الإيراني علي خامنئي، في أول ظهور علني له منذ الحرب التي اندلعت في شباط، وفق صور نشرتها وسائل إعلام إيرانية الجمعة.

اضافة اعلان