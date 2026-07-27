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قائد القيادة المركزية الأمريكية يكشف خطة للتعامل مع تراجع مخزون صواريخ الاعتراض

قائد القيادة المركزية الأمريكية يكشف خطة للتعامل مع تراجع مخزون صواريخ الاعتراض
قائد القيادة المركزية الأمريكية يكشف خطة للتعامل مع تراجع مخزون صواريخ الاعتراض
 
الإثنين، 27-07-2026 11:02 ص
الوكيل الإخباري-   يعتقد قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أنه في حال شن ضربة واسعة على إيران، يمكن للقوات الأمريكية تعويض نقص صواريخ "باتريوت" من خلال إضعاف قدرة طهران على إطلاق الصواريخ.اضافة اعلان


وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن مصادر، بأن كوبر قدم هذا التقييم إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع مع كبار المستشارين والمسؤولين العسكريين يوم الجمعة الماضي، حيث نوقشت خيارات مواصلة الضربات ضد إيران.

وأشار قائد "سنتكوم" إلى أن أسبوعين من الضربات في مضيق هرمز قلّصا بشكل كبير قدرة إيران على مهاجمة السفن، وأن الأهداف الرئيسية للقصف قد استُنفدت إلى حد كبير، بحسب المصادر.

وأضافت المصادر أن كوبر يعتبر الخطوة التالية المحتملة هي استئناف العمليات القتالية واسعة النطاق لاستكمال تدمير 20% من الأهداف التي حددها الجيش الأمريكي، لكنه لم يتمكن من إصابتها خلال عملية "الغضب الملحمي".

وبحسب مصادر الصحيفة، فقد أبلغ رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين البيت الأبيض في اجتماع عن انخفاض كبير في مخزون صواريخ الدفاع الجوي الاعتراضية.
 
 


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