الأحد 2026-04-19 03:14 م

قائد بالحرس الثوري: إيران تعيد تزويد منصات الإطلاق بالصواريخ

انطلاق صواريخ إيرانية
 
الأحد، 19-04-2026 02:17 م

الوكيل الإخباري-   نقلت وسائل إعلام إيرانية عن قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني مجيد موسوي قوله إن إيران تحدث حاليا وتعيد تزويد منصات الإطلاق بالصواريخ والطائرات المسيرة بسرعة أكبر مما كانت عليه قبل الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل

ونشر تصريح موسوي مع مقطع فيديو له وهو يتفقد منشأة للصواريخ تحت الأرض دون تحديدها، كما تضمن المقطع لقطات لطائرات مسيرة وصواريخ ومنصات إطلاق داخل المنشأة تحت الأرض إضافة لمنصات إطلاق صواريخ من الأرض.


وأحد أهداف الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، والتي اندلعت في 28 شباط، هو القضاء على قدرات إيران الصاروخية.

 
 


رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي خلال استقباله في مكتبه بالقيادة العامة، وفداً عسكرياً عراقياً

أخبار محلية الأردن والعراق يبحثان رفع التنسيق العسكري ومكافحة الإرهاب والمخدرات

مديرية الأمن العام تطلق الدورة الثانية من "الشرطي الصغير" في عدد من مدارس المملكة

أخبار محلية مديرية الأمن العام تطلق الدورة الثانية من "الشرطي الصغير" في عدد من مدارس المملكة

إيران ستستأنف الرحلات الدولية من مطار مشهد الاثنين

عربي ودولي إيران ستستأنف الرحلات الدولية من مطار مشهد الاثنين

سامسونج تنال شهادات جديدة من TÜV Rheinland عن منتجاتها لعام 2026 من شاشات Micro RGB وOLED وMini LED وأجهزة الصوت ومنتجات أخرى

أخبار الشركات سامسونج تنال شهادات جديدة من TÜV Rheinland عن منتجاتها لعام 2026 من شاشات Micro RGB وOLED وMini LED وأجهزة الصوت ومنتجات أخرى

علم سوريا

عربي ودولي سوريا تتهم حزب الله بالوقوف خلف مخطط لإطلاق صواريخ "خارج الحدود"

إيران تمنع ناقلتين من عبور مضيق هرمز

عربي ودولي إيران تمنع ناقلتين من عبور مضيق هرمز

ما علاقة الألبان والأجبان بزيادة الوزن؟ معلومات تشرح

طب وصحة ما علاقة الألبان والأجبان بزيادة الوزن؟



 
 






