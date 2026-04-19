قائد بالحرس الثوري: إيران تعيد تزويد منصات الإطلاق بالصواريخ

الوكيل الإخباري- نقلت وسائل إعلام إيرانية عن قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني مجيد موسوي قوله إن إيران تحدث حاليا وتعيد تزويد منصات الإطلاق بالصواريخ والطائرات المسيرة بسرعة أكبر مما كانت عليه قبل الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل

ونشر تصريح موسوي مع مقطع فيديو له وهو يتفقد منشأة للصواريخ تحت الأرض دون تحديدها، كما تضمن المقطع لقطات لطائرات مسيرة وصواريخ ومنصات إطلاق داخل المنشأة تحت الأرض إضافة لمنصات إطلاق صواريخ من الأرض.