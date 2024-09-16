قائد لواء الشمال بإسرائيل: جاهزون لاحتلال شريط أمني في لبنان

هذا، وتتجه الأنظار إلى تل أبيب حيث من المقرر أن يصدق المجلس الأمني الإسرائيلي، خلال اجتماعه اليوم الاثنين، على توسيع أهداف الحرب في جبهة الشمال.
في الأثناء، قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن تدريب طوارئ أجري أمس الأحد في مدينة حيفا وحاكى سيناريوهات مختلفة لحالات طارئة منها اندلاع حرب مع لبنان.
وتشهد الأيام الأخيرة تصعيدا ملحوظا في القصف المتبادل على طرفي الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بالتزامن مع تهديدات إسرائيل بشن حرب برية على لبنان رغم التحذيرات الإقليمية والدولية من تفجر المنطقة وخروجها عن السيطرة.
-
أخبار متعلقة
-
من سيحل مكانه؟ نتنياهو يستعد لإقالة غالانت
-
بوتين يصدر مرسوما بزيادة إجمالي تعداد الجيش
-
الرئيس السنغالي يحل البرلمان ويعلن عن انتخابات مبكرة
-
صاروخ غربي جديد على طاولة فحص الخبراء الروس
-
أنقرة: لا اتفاقات محددة حول توقيت ومكان لقاء أردوغان والأسد
-
مقتل 40 مدنيا بهجوم للدعم السريع على قرية وسط السودان
-
مالي وبوركينا فاسو والنيجر تعزز تحالفها بجوازات سفر بيومترية
-
حزب الله يشيد بإطلاق الصاروخ اليمني