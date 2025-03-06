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"قائمة سوداء لدول" يحظر على سكانها دخول الولايات المتحدة

ل
أرشيفية
 
الخميس، 06-03-2025 09:17 ص

الوكيل الإخباري- قالت مصادر لوكالة "رويترز" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يصدر حظر سفر جديدا يمنع الأفغان والباكستانيين قريبا من دخول الولايات المتحدة بدءا من الأسبوع المقبل.

وكشف المصادر أن هناك دولا أخرى سيتم إدراجها أيضا في قرار حظر السفر، إلا أنها طلبت عدم ذكرها حيث لم تتوفر لديها معلومات كافية عنها.

وستدرج أفغانستان وباكستان في القائمة الموصى بها للدول التي سيفرض عليها حظر سفر كامل، وفقا للمصادر الثلاث ومصدر رابع طلب أيضا عدم الكشف عن هويته.

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وأشار أحد المصادر إلى أن الأفغان الذين تمت الموافقة على إعادة توطينهم في الولايات المتحدة كلاجئين أو حاملي تأشيرات الهجرة الخاصة يخضعون أولا لفحص مكثف يجعلهم "أكثر خضوعا للتدقيق من أي مجموعة سكانية" في العالم.


وقال المصدر إن مكتب وزارة الخارجية الذي يشرف على إعادة توطينهم يسعى للحصول على إعفاء لحاملي تأشيرات الهجرة الخاصة من حظر السفر "لكن من غير المتوقع أن يتم منح هذا الإعفاء".


ويوجد حوالي 200,000 أفغاني تمت الموافقة على إعادة توطينهم في الولايات المتحدة أو لديهم طلبات لجوء وتأشيرات هجرة خاصة قيد الانتظار.


وقد يؤثر الحظر الجديد على عشرات الآلاف من الأفغان الذين تمت الموافقة على إعادة توطينهم في الولايات المتحدة كلاجئين أو حاملي تأشيرات الهجرة الخاصة، حيث إنهم معرضون لخطر انتقام "طالبان" بسبب عملهم مع الولايات المتحدة خلال حرب استمرت 20 عاما في وطنهم.


وأصدر ترامب أمرا تنفيذيا في 20 يناير يطلب تعزيز إجراءات الفحص الأمني لأي أجنبي يسعى لدخول الولايات المتحدة للكشف عن التهديدات الأمنية الوطنية.

 

RT

 
 
gnews

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