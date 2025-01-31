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قادة الإمارات يهنئون أحمد الشرع برئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية

أحمد الشرع
أحمد الشرع
الجمعة، 31-01-2025 12:52 ص

الوكيل الإخباري-   هنأ قادة الإمارات ، أحمد الشرع، بمناسبة تنصيبه رئيسا للجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية.

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وأفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" بأن رئيس البلاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "بعث برقية تهنئة إلى الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بمناسبة توليه الرئاسة في المرحلة الانتقالية".

‎كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس أحمد الشرع.

وكانت قد أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا إسناد منصب رئيس البلاد في المرحلة الانتقالية إلى أحمد الشرع، وذلك بعد أقل من شهرين على الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.

 
gnews

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