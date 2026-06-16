قادة السبع يسعون لحلّ في أوكرانيا بحضور زيلينسكي

02:19 م

الوكيل الإخباري- انضمّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء، لقمة مجموعة الدول السبع على أمل الدفع باتّجاه تكثيف الضغط على روسيا لإنهاء الحرب على بلاده. اضافة اعلان





وسيلتقي زيلينسكي في منتجع إيفيان ليه بان الفرنسي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي سعى للتفاوض مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لكنه أبدى مؤشرات تدلّ على أن صبره بدأ ينفد تجاه موسكو.



وحظي زيلينسكي باستقبال حارّ من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قاد الجهود الأوروبية خلال الأشهر الأخيرة لتكثيف الضغط على روسيا.



ويأتي حضور الرئيس الأوكراني الجلسة الصباحية الخاصة مع انطلاق اليوم الثاني من الاجتماع المتواصل لثلاثة أيام، على أن تليها في وقت لاحق من اليوم جلسة لبحث ملف إيران تنعقد بحضور كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان.





