قادة الناتو يجددون الالتزام بالدفاع الجماعي ويعلنون تعزيز القدرات العسكرية

وشدد الإعلان في البيان الختامي على تمسك الحلف بنهج الردع والدفاع بزاوية 360 درجة، في مواجهة ما وصفه بالتهديد طويل الأمد الذي تمثله روسيا للأمن والاستقرار في منطقة أوروبا والأطلسي، إلى جانب التهديد المستمر للإرهاب.
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