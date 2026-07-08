قادة الناتو يجددون الالتزام بالدفاع الجماعي ويعلنون تعزيز القدرات العسكرية

الوكيل الإخباري- أكد قادة دول وحكومات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في إعلان قمة أنقرة، الثلاثاء، التزامهم "الثابت" بالدفاع الجماعي المنصوص عليه في المادة الخامسة من معاهدة واشنطن، مجددين التأكيد أن أي هجوم على أحد أعضاء الحلف يعد هجوما على جميع الأعضاء، وأن وحدة الحلف وتضامنه يشكلان أساس الأمن والسلام والازدهار لما يقارب مليار مواطن في الدول الأعضاء.

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