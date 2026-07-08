الأربعاء 2026-07-08 05:28 م

قادة الناتو يجددون الالتزام بالدفاع الجماعي ويعلنون تعزيز القدرات العسكرية

مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل
حلف شمال الأطلسي
 
الأربعاء، 08-07-2026 04:00 م

الوكيل الإخباري-   أكد قادة دول وحكومات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في إعلان قمة أنقرة، الثلاثاء، التزامهم "الثابت" بالدفاع الجماعي المنصوص عليه في المادة الخامسة من معاهدة واشنطن، مجددين التأكيد أن أي هجوم على أحد أعضاء الحلف يعد هجوما على جميع الأعضاء، وأن وحدة الحلف وتضامنه يشكلان أساس الأمن والسلام والازدهار لما يقارب مليار مواطن في الدول الأعضاء.

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وشدد الإعلان في البيان الختامي على تمسك الحلف بنهج الردع والدفاع بزاوية 360 درجة، في مواجهة ما وصفه بالتهديد طويل الأمد الذي تمثله روسيا للأمن والاستقرار في منطقة أوروبا والأطلسي، إلى جانب التهديد المستمر للإرهاب.

 
 


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