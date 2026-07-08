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قادة حلف الأطلسي يجتمعون في أنقرة وسط تجدد الخلافات مع ترامب

مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل
حلف شمال الأطلسي
 
الأربعاء، 08-07-2026 11:13 ص

الوكيل الإخباري-   يهدف قادة الدول الأوروبية في حلف شمال الأطلسي إلى إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتجديد التزامه تجاه الحلف العسكري خلال قمة تعقد في أنقرة، الأربعاء، بعدما أعاد ترامب إشعال خلافاته مع الحلفاء بشأن حرب إيران وملف جرينلاند.

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وعقب وصوله إلى العاصمة التركية أمس الثلاثاء، قال ترامب إنه كان من الممكن أن يقاطع القمة لولا صداقته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يستضيفها، ولم يستبعد سحب مزيد من القوات الأمريكية من أوروبا.

 
 


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