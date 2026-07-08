قادة حلف الأطلسي يجتمعون في أنقرة وسط تجدد الخلافات مع ترامب

الوكيل الإخباري- يهدف قادة الدول الأوروبية في حلف شمال الأطلسي إلى إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتجديد التزامه تجاه الحلف العسكري خلال قمة تعقد في أنقرة، الأربعاء، بعدما أعاد ترامب إشعال خلافاته مع الحلفاء بشأن حرب إيران وملف جرينلاند.

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