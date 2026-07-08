قادة حلف الأطلسي يجتمعون في أنقرة وسط تجدد الخلافات مع ترامب

وعقب وصوله إلى العاصمة التركية أمس الثلاثاء، قال ترامب إنه كان من الممكن أن يقاطع القمة لولا صداقته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يستضيفها، ولم يستبعد سحب مزيد من القوات الأمريكية من أوروبا.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: وقف إطلاق النار مع إيران انتهى
-
الصين: إعادة إشعال الحرب بين واشنطن وطهران لا تخدم مصلحة أحد
-
عودة التيار الكهربائي في الكويت والبحرين بعد انقطاعات
-
الوسيط القطري يدعو إلى خفض التصعيد وإلى الحوار عقب الهجمات على الكويت والبحرين
-
رئيسة وزراء الدنمارك ردا على ترامب: غرينلاند ليست للبيع
-
انفجارات جديدة وتفعيل صفارات الإنذار الجوي في البحرين
-
مهر: دوي انفجارات عدة في بوشهر والمناطق المحيطة بها
-
أميركا: المفاوضات مع إيران مستمرة رغم التصعيد