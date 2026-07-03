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قادة حلف الأطلسي يجتمعون في أنقرة ويسعون لتهدئة التوتر مع ترامب

مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل
حلف شمال الأطلسي
 
الجمعة، 03-07-2026 12:09 م

الوكيل الإخباري-   يجتمع قادة حلف شمال الأطلسي الأسبوع المقبل في أنقرة، حيث يسعى الأوروبيون إلى تنحية الخلافات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب جانبا بشأن إيران وغرينلاند، وإظهار تحملهم مسؤولية أكبر في الدفاع عن القارة في وقت تقلص فيه واشنطن التزاماتها تجاه الحلف.

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وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته إن القمة المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين ستظهر وفاء الدول الأوروبية بتعهداتها بزيادة الإنفاق الدفاعي لردع أي هجوم روسي محتمل، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع صفقات تسليح بعشرات المليارات من الدولارات.

 
 


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