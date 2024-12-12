قادة مجموعة السبع يؤكدون مجددا التزامهم تجاه الشعب السوري

الوكيل الإخباري- جدد قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7) التأكيد على التزامهم تجاه الشعب السوري وتقديم الدعم الكامل لعملية انتقال سياسي شمولية، يقودها السوريون بروح مبادئ قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 2254.

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وأضاف القادة في إعلان مشترك بشأن سوريا صدر، اليوم الخميس، "نحن ندعو جميع الأطراف إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها".



وقال القادة، "نكرر دعمنا لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، التي تتمركز بمرتفعات الجولان بين إسرائيل وسوريا"، وفق ما نقلته وكالة آكي الإيطالية للأنباء.



وأبدوا، "الاستعداد لدعم عملية انتقالية تؤدي، ضمن هذا الإطار، إلى تشكيل حكومة ذات مصداقية، شمولية وغير طائفية، تضمن احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة"، فضلا عن "حماية جميع السوريين، بمن فيهم الأقليات الدينية والعرقية، فضلا عن الشفافية والمساءلة".