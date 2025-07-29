قادة مسلمي الهند يطالبون حكومتهم بدعم فلسطين

كما ذكر قادة المنظمات الإسلامية الهندية أن لها تاريخًا طويلًا في تأييد القضية الفلسطينية حتى منذ قبل الاستقلال، وعلى حكومة الهند انتهاج تلك السياسة الثابتة للبلاد.
وعقد زعماء مسلمي الهند، مؤتمرًا صحفيًا لنصرة فلسطين، في نادي الصحافة الهندي بالعاصمة الهندية نيودلهي، حضره رئيس الجماعة الإسلامية في الهند سعادة الله الحسيني، وعلي أصغر إمام مهدي السلفي رئيس جماعة أهل الحديث، والعالم الشيعي البارز الشيخ محسن تقوي، ورئيس مجلس المشاورة الإسلامي لعموم الهند ورئيس مفوضية الأقليات السابق الدكتور ظفر الإسلام خان، ورئيس اتحاد الطلبة المسلمين، وممثلون عن جمعية علماء الهند.
وطالب رئيس الجماعة الإسلامية بالهند سعادة الله الحسيني، في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة نيودلهي وحضره زعماء مسلمون، الحكومة الهندية بأن تفي بالتزاماتها الإنسانية وتقف بكل قوة مع الشعب الفلسطيني المظلوم وترفع صوتها من أجله.
الجزيرة
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