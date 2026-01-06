قادمة من الإمارات .. الكيان يعلن تسجيل أول حالة بجدري القرود

وأشارت الوزارة إلى عدم اكتشاف أي حالات إضافية، وأنها تتخذ خطوات لتجديد مخزون اللقاح وتوفيره للفئات الأكثر عرضة للخطر.
وقالت الوزارة إن الحالة قادمة من الإمارات العربية المتحدة، وحذّرت من أن اللقاحات المتوفرة فعّالة ضد هذا النمط، إلا أنه لا يوجد مخزون منها في إسرائيل منذ أكثر من ستة أشهر.
