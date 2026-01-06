الثلاثاء 2026-01-06 07:31 م

قادمة من الإمارات .. الكيان يعلن تسجيل أول حالة بجدري القرود
الثلاثاء، 06-01-2026 07:17 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم (الثلاثاء)، عن تسجيل أول حالة إصابة بجدري القرود من النمط الفرعي 1ب لدى مسافر عائد من الخارج الأسبوع الماضي.اضافة اعلان


وأشارت الوزارة إلى عدم اكتشاف أي حالات إضافية، وأنها تتخذ خطوات لتجديد مخزون اللقاح وتوفيره للفئات الأكثر عرضة للخطر.

وقالت الوزارة إن الحالة قادمة من الإمارات العربية المتحدة، وحذّرت من أن اللقاحات المتوفرة فعّالة ضد هذا النمط، إلا أنه لا يوجد مخزون منها في إسرائيل منذ أكثر من ستة أشهر.
 
 


