الأربعاء 2025-07-30 08:27 م
 

قاسم: سلاح حزب الله شأن داخلي والموقف حياله "موحد"

قاسم: سلاح حزب الله شأن داخلي والموقف حياله "موحد"
قاسم: سلاح حزب الله شأن داخلي والموقف حياله "موحد"
 
الأربعاء، 30-07-2025 08:08 م
الوكيل الإخباري-  قال الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، إن إسرائيل واصلت خرق وقف إطلاق النار "من أجل الضغط علينا"، مشيرًا إلى أن سلاح الجماعة اللبنانية "شأن داخلي".اضافة اعلان


وأضاف قاسم، في كلمة ألقاها عبر الشاشة، أن "إسرائيل قد تتوسع أكثر في لبنان إذا حققت أهدافها بنزع السلاح"، مشددًا على أن "سلاح حزب الله شأن داخلي لبناني".

وأبرز: "كل من يطالب في الوقت الراهن بتسليم السلاح يخدم المشروع الإسرائيلي".

وأشار إلى أن "واشنطن فوجئت بموقف رسمي موحد ينص على ضرورة وقف العدوان قبل التفاوض على بقية الأمور".

ولفت إلى أن "الولايات المتحدة تريد خلق مشكلة في لبنان وتضغط علينا عبر إسرائيل"، معتبرًا أن "إسرائيل والولايات المتحدة متواطئتان في استمرار الهجمات على لبنان".

وقال قاسم: "حزب الله ليس ضعيفًا وله حضور سياسي وشعبي في لبنان"، مضيفًا: "عندما أصبحت الدولة مسؤولة لم نعد مسؤولين عن التصدي لمواجهة العدوان".

سكاي نيوز 
 
 
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