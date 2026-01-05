قاضٍ أمريكي يحدد 17 مارس موعدا لجلسة محاكمة مادورو وزوجته

الوكيل الإخباري- حدد القاضي الأمريكي المشرف على محاكمة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، تاريخ 17 مارس المقبل موعدا للجلسة المقبلة، بحسب وسائل إعلام أمريكية.



وذكرت شبكة "إن بي سي" أن مادورو وزوجته اقتيـدا إلى خارج قاعة المحكمة عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية التي عقدت اليوم الاثنين، حيث رفضا طلب إطلاق سراحهما بكفالة، مؤكدين براءتهما وتمسكهما بوضعهما كرئيس دولة وسيدة أولى في دولة ذات سيادة.



ويأتي تحديد موعد الجلسة القادمة في إطار الإجراءات القانونية التي تتخذها المحكمة الأمريكية بعد توقيف مادورو وفلوريس إثر الهجوم الأمريكي على فنزويلا، في خطوة وصفتها دول عدة بـ"الانتهاك الصارخ للسيادة الوطنية".

وقال محلل في شبكة CNN إن محامي مادورو سيرجحون الطعن في قانونية الاعتقال قبل الخوض في أي أدلة.



وقال جون ميلر، كبير محللي إنفاذ القانون والاستخبارات في CNN، إنه قبل حتى الخوض في أدلة التهم الموجهة ضد نيكولاس مادورو، من المرجح أن يدفع محاموه بأنه ليس محتجزا بشكل قانوني من الأساس.



وأضاف ميلر أن أول ما سيفعله الفريق القانوني لمادورو هو "الطعن في الاعتقال وشرعية احتجازه". وفي جلسة المحكمة اليوم، أخبر باري بولاك، محامي مادورو، القاضي بوجود إشكاليات تتعلق بقانونية اختطاف موكله من قبل الجيش.



وقال مادورو نفسه في المحكمة إنه اخُتطف في منزله وأصر على أنه رئيس فنزويلا، وهي نقطة أخرى سيرجح أن يثيرها فريقه القانوني في وقت مبكر من الإجراءات، بحسب ميلر.



وأوضح محامي مادورو، باري بولاك، للقاضي أن مادورو رئيس دولة ذات سيادة ويتمتع بامتيازات وحصانة هذا المنصب. إلا أن ذلك محل خلاف، حيث لم تعترف الولايات المتحدة بمادورو أو نظامه كحكومة شرعية بعد عدة انتخابات مثيرة للجدل.