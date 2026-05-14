قاضٍ أمريكي يعلق عقوبات ترامب على خبيرة أممية انتقدت حرب غزة

الوكيل الإخباري- أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي أمس الأربعاء قرارا بتعليق العقوبات المفروضة على فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشؤون الأراضي الفلسطينية.



وأصدر القاضي الفدرالي الأمريكي ريتشارد ليون قرارا بتعليق العقوبات على ألبانيز، معتبرا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب انتهكت على الأرجح حريتها في التعبير بانتقادها حرب إسرائيل على غزة.

وكانت العقوبات، التي فرضها وزير الخارجية ماركو روبيو في تموز/يوليو 2025 بناء على أمر تنفيذي من ترامب، قد منعت ألبانيز، وهي محامية إيطالية، من دخول الولايات المتحدة والتعامل مع بنوكها، بعد توصيتها بملاحقة مواطنين إسرائيليين وأمريكيين أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب.



لكن زوجها وابنتها (مواطنة أمريكية) رفعا دعوى في شباط/فبراير ضد الإدارة الأمريكية، حيث أكدا أن العقوبات تجعل تلبية احتياجاتها اليومية "شبه مستحيلة"، فرد القاضي ريتشارد ليون بأن إقامتها خارج أمريكا لا تعفيها من حماية التعديل الأول، واصفا إجراءات ترامب بمحاولة "تقييد خطابها بسبب أفكارها".