الخميس 2026-05-14 10:15 ص

قاضٍ أمريكي يعلق عقوبات ترامب على خبيرة أممية انتقدت حرب غزة

ل
أرشيفية
 
الخميس، 14-05-2026 10:08 ص

الوكيل الإخباري- أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي أمس الأربعاء قرارا بتعليق العقوبات المفروضة على فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشؤون الأراضي الفلسطينية.

وأصدر القاضي الفدرالي الأمريكي ريتشارد ليون قرارا بتعليق العقوبات على ألبانيز، معتبرا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب انتهكت على الأرجح حريتها في التعبير بانتقادها حرب إسرائيل على غزة.

اضافة اعلان


وكانت العقوبات، التي فرضها وزير الخارجية ماركو روبيو في تموز/يوليو 2025 بناء على أمر تنفيذي من ترامب، قد منعت ألبانيز، وهي محامية إيطالية، من دخول الولايات المتحدة والتعامل مع بنوكها، بعد توصيتها بملاحقة مواطنين إسرائيليين وأمريكيين أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب.


لكن زوجها وابنتها (مواطنة أمريكية) رفعا دعوى في شباط/فبراير ضد الإدارة الأمريكية، حيث أكدا أن العقوبات تجعل تلبية احتياجاتها اليومية "شبه مستحيلة"، فرد القاضي ريتشارد ليون بأن إقامتها خارج أمريكا لا تعفيها من حماية التعديل الأول، واصفا إجراءات ترامب بمحاولة "تقييد خطابها بسبب أفكارها".


وأكد القاضي ليون في حكمه أن "ألبانيز لم تفعل سوى الكلام"، وأن توصياتها مجرد رأي غير ملزم للمحكمة الدولية، معتبرا العقوبات جزءا من استراتيجية أمريكية لإضعاف آليات المساءلة الدولية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي قاضٍ أمريكي يعلق عقوبات ترامب على خبيرة أممية انتقدت حرب غزة

تعبيرية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم الخميس

حرب على الحدود .. تجار يحاولون إدخال المخدرات إلى الأردن والجيش بالمرصاد

أخبار محلية حرب على الحدود .. تجار يحاولون إدخال المخدرات إلى الأردن والجيش بالمرصاد

تعبيرية

منوعات السعر خيالي.. مزاد مرتقب لـ"أندر ألماسة زرقاء مخضرة" في العالم

إجراءات مشددة لإخلاء الأقصى تمهيداً لاقتحامات المستوطنين في "الاحتفال التعويضي"

فلسطين إجراءات مشددة لإخلاء الأقصى تمهيداً لاقتحامات المستوطنين في "الاحتفال التعويضي"

تعبيرية

منوعات عادات مسائية تعيق النوم الطبيعي

عاصفة تقتل 90 شخصا في ولاية أوتار براديش الهندية وتتسبب في خسائر مادية واسعة

منوعات عاصفة تقتل 90 شخصا في ولاية أوتار براديش الهندية وتتسبب في خسائر مادية واسعة

صورة تعبيرية مولدة بالذكاء الاصطناعي

خاص بالوكيل أكثر من 100 منزل في حي الحناحنة بعين الباشا يواجهون العزلة بسبب الطرق المتهالكة



 
 






الأكثر مشاهدة

 