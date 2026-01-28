قاضٍ أمريكي يمنع مؤقتا ترحيل طفل بعد اعتقاله من إدارة الهجرة

الوكيل الإخباري- أصدر قاضٍ أمريكي قرارا بوقف ترحيل طفل يبلغ 5 سنوات مؤقتا، بعد أن أثار اعتقاله من قبل عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأميركية في مينيابوليس الأسبوع الماضي غضبا شعبيا واسعا.

وألقي القبض على الطفل ليام كونيخو راموس ووالده أدريان كونيخو أرياس، وهما طالبا لجوء من الإكوادور، في 20 يناير/كانون الثاني.



وكانت لقطات للطفل يبدو فيها مذعورا خلال محاولة إلقاء القبض على والده أثارت غضبا عارما في ولاية مينيسوتا.



وقال القاضي فريد بايري في حكمه -أول أمس الاثنين- في سان أنطونيو، تكساس، "يحظر أي نقل أو ترحيل محتمل أو متوقع للطفل أو والده أثناء طعنهما في احتجازهما إلى حين صدور أمر آخر من هذه المحكمة".



وأوضحت مسؤولة في مدارس "كولومبيا هايتس" العامة التي كان راموس يرتادها، أن الطفل استخدم كـ"طعم" من قِبَل عناصر الهجرة لاستدراج من كانوا داخل منزله.



وأفاد رئيس وكالة إنفاذ قوانين الهجرة ماركوس تشارلز -يوم الجمعة الماضي- بأن "العناصر تحت إمرتي فعلوا كل ما في وسعهم للم شمله بعائلته"، مشيرا إلى أن العائلة رفضت فتح الباب له بعدما تركه والده هاربا.