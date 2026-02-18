الأربعاء 2026-02-18 10:19 ص

قاضٍ أميركي يعرقل محاولة ترامب ترحيل طالب فلسطيني

الأربعاء، 18-02-2026 09:05 ص
الوكيل الإخباري- رفض قاضٍ متخصص في قضايا الهجرة مساعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لترحيل الطالب في جامعة كولومبيا محسن المهداوي، الذي جرى اعتقاله العام الماضي بعد مشاركته في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين.اضافة اعلان


وجاء القرار بعدما طعن محامو المهداوي في إجراءات الترحيل، حيث قدموا مذكرة تفصيلية، الثلاثاء، إلى محكمة استئناف اتحادية في نيويورك كانت تراجع الحكم الذي أفضى إلى الإفراج عنه من احتجاز تابع لسلطات الهجرة في أبريل.

ويشكل الحكم نكسة قانونية لمحاولة ترحيل الطالب، في قضية أثارت جدلاً واسعاً بشأن حرية التعبير وتعامل السلطات مع المشاركين في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين داخل الجامعات الأميركية.

