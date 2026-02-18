قاضٍ أميركي يعرقل محاولة ترامب ترحيل طالب فلسطيني

وجاء القرار بعدما طعن محامو المهداوي في إجراءات الترحيل، حيث قدموا مذكرة تفصيلية، الثلاثاء، إلى محكمة استئناف اتحادية في نيويورك كانت تراجع الحكم الذي أفضى إلى الإفراج عنه من احتجاز تابع لسلطات الهجرة في أبريل.
ويشكل الحكم نكسة قانونية لمحاولة ترحيل الطالب، في قضية أثارت جدلاً واسعاً بشأن حرية التعبير وتعامل السلطات مع المشاركين في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين داخل الجامعات الأميركية.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
مجلس النواب الإسباني يرفض مشروع القانون حول حظر النقاب والبرقع
-
مادورو أمام القضاء الأمريكي وموعد جديد للجلسة الثانية
-
واشنطن تستضيف الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام الخميس
-
الفاتيكان يعلن عدم مشاركته بمجلس السلام برئاسة ترامب
-
ويتكوف يشير إلى إحراز "تقدم هام" في محادثات جنيف بين روسيا وأوكرانيا
-
القضية الفلسطينية أمام مجلس الأمن الدولي اليوم
-
ملك الدنمارك يبدأ زيارة رسمية إلى غرينلاند
-
مستجدات المباحثات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في جنيف