قاض أميركي يعطي الضوء الأخضر لاستمرار بناء قاعة احتفالات البيت الأبيض

01:54 ص

الوكيل الإخباري- رفض قاض أميركي، الخميس، طلبا بمنع الرئيس دونالد ترامب من المضي قدما في بناء قاعة احتفالات بالبيت الأبيض بكلفة 400 مليون دولار لتحل محل الجناح الشرقي الذي جرى هدمه.





ووجد قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ريتشارد ليون أن الطلب المقدم من دعاة الحفاظ على التراث لا يستوفي المعايير اللازمة لإصدار أمر قضائي مبدئي يوقف أعمال البناء في الوقت الحالي.






