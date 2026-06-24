قاليباف: دول الشرق الأوسط وحدها هي التي يجب أن تتخذ القرارات المتعلقة بأمن المنطقة

وأدلى قاليباف بتعليقاته خلال اجتماع لاتحاد برلمانات منظمة التعاون الإسلامي في باكو، عاصمة أذربيجان، في وقت تسعى فيه إيران والولايات المتحدة إلى إبرام اتفاق دائم. وبُثت تعليقاته على التلفزيون الرسمي الايراني.
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