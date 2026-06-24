قاليباف: دول الشرق الأوسط وحدها هي التي يجب أن تتخذ القرارات المتعلقة بأمن المنطقة

الوكيل الإخباري- قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الأربعاء إن دول الشرق الأوسط وحدها هي التي ينبغي أن تحدد النظام السياسي والأمني في المنطقة، وعبر عن رفضه للتدخل الخارجي ودعا إلى توسيع التعاون داخل المنطقة.

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