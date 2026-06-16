قاليباف سيحضر توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة

ونقل التلفزيون الرسمي عن مجيد تخت روانجي قوله "ستكون سويسرا مكان التوقيع، لكن لم يُحدد الموقع الدقيق بعد. وستبدأ الجولة التالية من المفاوضات فور التوقيع".
وأضاف أن نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، سيمثل واشنطن، بينما "سيمثل إيران السيد قاليباف".
-
أخبار متعلقة
-
بريطانيا تعلن تزويد أوكرانيا بيورانيوم مخصب
-
الجامعة العربية تدين إقدام "إقليم أرض الصومال" على فتح سفارة في القدس المحتلة
-
ترامب يدعو رئيس الحكومة العراقية لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل
-
عراقجي يتوقع بدء المحادثات في شأن الاتفاق النهائي مع واشنطن الجمعة
-
مقتل 8 من أفراد طاقم طائرة B-52 إثر تحطمها في كاليفورنيا الأميركية
-
عون يدعو إلى ترسيخ الوحدة الوطنية وصون سيادة لبنان وأمنه واستقراره
-
"التعاون الإسلامي" تدين افتتاح "إقليم أرض الصومال" سفارة في القدس
-
دعوة من ترامب لرئيس الحكومة العراقية لزيارة البيت الأبيض في تموز