قاليباف: فتح مضيق هرمز مستحيل في ظل الانتهاك الصارخ لوقف إطلاق النار

الوكيل الإخباري- أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الأربعاء أنّ "إعادة فتح مضيق هرمز غير ممكنة في ظل الانتهاك الصارخ لوقف إطلاق النار" المتمثّل في استمرار الحصار الأميركي على الموانىء البحرية الإيرانية.

